Fiorentina-Udinese: dove vederla in tv, orario e formazioni

La Fiorentina di Raffaele Palladino ospita l'Udinese di Runjaic in occasione della sfida valida per la 17esima giornata di Serie A. La squadra toscana è chiamata a riprendere subito a fare punti, dopo la sconfitta in trasferta contro il Bologna. Anche l'Udinese nell'ultimo turno di campionato ha subito un ko, contro il Napoli in casa. Una partita speciale: sugli spalti del "Franchi", infatti, vi sarà un opsite d'eccezione: Edoardo Bove.