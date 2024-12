Kean: "Alla Juve il buio. Bove? Mi è passata la vita davanti"

Tra presente e passato. Moise Kean è pronto alla sfida da ex, in programma domenica 29 dicembre , contro la Juventus. A Firenze l'attaccante è "tornato a vedere le stelle". Infatti, come lui stesso dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "A Torino ero precipitato nel buio". Quattordici i gol stagionali, segnati in ventuno presenze in maglia viola: "Firenze mi ha fatto rinascere".

"Alla Juve l'ultimo anno è stato difficile. Palladino? Più di un allenatore"

Kean, dopo averci esordito, è tornato alla Juventus nell'estate del 2022. Due stagioni difficili per l'attaccante classe 2000, soprattutto l'ultima: "L’anno scorso gli infortuni hanno pesato tantissimo e mi hanno condizionato. Ho perso tante belle occasioni, compresa la possibilità di andare a gennaio all’Atletico Madrid. È stato un anno difficile, soprattutto dal punto di vista mentale. C’è chi cade in depressione, io invece ho reagito". Sulla decisione di trasferirsi alla Fiorentina: "Ho scelto Firenze perché mi somiglia, è ambiziosa come me. Quando è capitata l’opportunità,Vlahovic mi ha incoraggiato. Anche Palladinoè ambizioso. Mi voleva già al Monza lo scorso gennaio, ma non è stato possibile. È una grande persona, per me più di un allenatore".

"Bove? Mi è passata la vita davanti"

Tra i passaggi dell'intervista di Kean, anche un ricordo a quanto accaduto al Franchi il primo dicembre, ossia il malore subito da Bove: "Quella domenica mi è passata la vita davanti. Edo era vicino a me, mi sono spaventato tantissimo quando è crollato. Per fortuna adesso è passato. È tornato persino più sorridente di prima. Lo abbiamo abbracciato e coccolato, siamo un gruppo unito, ci vogliamo bene, questo ci ha aiutato nei momenti di sconforto".