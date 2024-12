Juve-Fiorentina, i convocati di Palladino: la decisione su Martinez Quarta

Alla vigilia di Juve-Fiorentina, Raffaele Palladino ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per la sfida di Torino, valida per la diciottesima giornata di Serie A. Calcio d'inizio previsto per le ore 18 all'Allianz Stadium, dove non ci sarà Cristiano Biraghi. Molto attesa anche la decisione su Martinez Quarta.