Fiorentina, Ferrari su Bove: "Difficile sostituirlo sul mercato, ci stiamo lavorando da un po'"

Fiorentina, Ferrari tra Bove e calciomercato

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Bove? Bellissimo averlo qui, un ragazzo eccezionale che è sempre stato con noi, lo aspettiamo. Mercato deve ancora iniziare. Edoardo è difficilissimo da sostituire per quello che è e per quello che fa con noi. Comunque sul mercato ci stiamo lavorando da un po' per arrivare preparati. Stiamo cercando di capire come non guastare un gruppo che è arrivato a questi risultati. Martinez Quarta? Il River Plate ha chiesto informazioni per lui che vuole giocare di più. Come tutti quelli che ci chiedono di cambiare per giocare vediamo se è possibili accontentarli. Il nuovo Franchi? Stiamo parlando con il comune, Commisso ha confermato la sua volontà per dare una mano, ma non siamo arrivate né alle cifre né alle informazioni per finalizzare l'accordo".