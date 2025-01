Fiorentina, Martinez Quarta saluta la Fiorentina: il messaggio d'addio

Martinez Quarta lascia la Fiorentina . In attesa dell'ufficialità del suo ritorno al River Plate , il difensore argentino attraverso un lunghissimo messaggio pubblicato sui suoi profili social, ha voluto salutare il club toscano, un po' a malincuore: "Non era ciò che immaginavo". Ringraziamenti per tutte le persone che ha incontrato in questo percorso, per Joe Barone ("che rimarrà sempre nel mio cuore") e il rimpianto di non aver alzato un trofeo con la maglia viola, nonostante le tre finali giocate. Quindi, una chiusura che non è un addio, ma proprio un... "Arrivederci".

Il messaggio di Martinez Quarta

In seguito, il messaggio pubblicato dal difensore: "Firenze. Oggi è il momento di salutarci. Oggi saluto il club che mi ha accolto e mi ha dato la possibilità di realizzare il mio sogno di giocare in Europa. Saluto il club che ci ha dato tutto sia a me che alla mia famiglia. Saluto una tifoseria che ci ha dato tutto l’amore sin dal primo momento. E quanto mi dispiace, perché vi sarò sincero, non era quello che immaginavo 6 mesi fa quando ho rinnovato. Perché avevo detto che sognavo alzare e portare un trofeo a Firenze che ormai manca da anni. Ci ho provato, ci abbiamo provato. Voglio ringraziarvi tantissimo, per l’affetto dimostrato in questi giorni. Vi ho dato tutto, e ho cercato sempre di dare il massimo in ogni partita. Di onorare sempre questa maglia e di rispettarla. Di lavorare in silenzio, e migliorarmi ogni giorno. Oggi vi saluto..e ringrazio a tutti coloro che sono stati parte di questi 4 anni e mezzo meravigliosi. Compagni, tutto lo staff medico, Staff tecnico, cuochi, magazzinieri, a tutti i dipendenti della Fiorentina, dirigenti, al presidente commisso e la sua famiglia, che hanno sempre creduto in me. E un pensiero anche a Joe Barone, che mi ha dato tutto l’affetto fino a quando è stato con noi e rimarrà per sempre nel mio cuore. Lasciamo dietro tante persone che abbiamo conosciuto sia dentro che fuori dal campo (genitori dei compagni della scuola dei bimbi, genitori dei compagni di calcio di Bauti, tutte le persone che abbiamo incontrato e abbiamo conosciuto, che son tante...) ci portiamo dietro tanti belli ricordi che sicuramente porteremo nel cuore. I miei figli sono cresciuti qua, sono cresciuti con l’amore di Firenze, e una parte di noi sarà sempre Fiorentino. Oggi se ne vanno 5 tifosi, vi seguiremo ovunque. Sarete sempre nel nostro cuore. Grazie di tutto Firenze. Adesso è il momento di tornare a casa,.perché anche io ho un amore come il vostro. Arrivederci".