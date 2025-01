Fiorentina, Valentini si presenta: la frase su De Rossi e Nesta in sala stampa

Nicolas Valentini è stato presentato ufficialmente della Fiorentina: "A quali difensori mi ispiro? Mi piace tantissimo Nesta . Lo ammiro, è un modello. Per quanto riguarda l'Argentina, dico Cuti Romero . Nella Nazionale ci sono tantissimi difensori fortissimi, anche Lisandro Martinez è un altro giocatore che ammiro".

A introdurre Valentini è stato il direttore generale della Viola, Alessandro Ferrari: "Appena ci siamo parlati, Valentini ci ha detto subito sì e poi ha mantenuto la parola. Avevamo provato a portarlo prima a Firenze, ora è qua per darci una mano per questa seconda parte di stagione".

Valentini e l'addio al Boca Juniors: "Col tempo si saprà tutto"

Valentini ha spiegato: "Mi sono allenato normalmente con la squadra, pur senza giocare visto tutto il casino che era successo al Boca Juniors. Ora sono felicissimo di essere qua. Al Boca ho avuto problemi col rinnovo, ma preferisco non parlarne. Col tempo si saprà tutto. Sono solo felicissimo di essere qua. Proverò a dare tutto me stesso. Gioco a due centrali, ma anche come braccetto. Mi metterò dove vorrà il mister, io sono pronto".

Valentini su Palladino

E a proposito di Palladino. "Ho visto tutte le partite in questi mesi in Argentina, il mister è molto organizzato e mi piace il suo modo di organizzare la fase difensiva". Un altro argentino a Firenze: "Penso a Passarella, poi ovviamente a Batistuta. Non è il mio ruolo, ma è un bomber che ha fatto la storia dell'Argentina".

Valentini: "La Roma mi ha cercato? Sono amico di De Rossi..."

A Valentini è stato poi chiesto se la Roma si fosse mossa per lui: "Sono amico di De Rossi, ci ho giocato insieme al Boca. Ho parlato con lui, ma questa squadra mi piace tantissimo fin dal primo momento in cui ho parlato con Pradè. Poi dopo essere arrivato lo sono ancora di più e questo centro sportivo è bellissimo. Io voglio vincere tutto, essere dentro tutte le competizioni. Questa è una squadra importante della storia italiana, la Fiorentina ha fatto molto bene prima che arrivassi io e voglio entrare in questo bel lavoro che stanno facendo".