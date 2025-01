Fiorentina: Bove arbitro al Viola Park, Gudmundsson in gruppo

Edoardo Bove è a tutti gli effetti reintegrato nell'ambiente Fiorentina . Dopo il malore accusato durante la partita contro l'Inter che ha spaventato tutta Italia , il centrocampista è rientrato al fianco della squadra. Ancora non può scendere in campo per via del defibrillatore sottocutaneo che non è permesso secondo il regolamento della Serie A. Ma è rimasto comunque insieme ai suoi compagni.

Bove arbitro al Viola Park: il nuovo "ruolo"

Accompagna la squadra nelle trasferte, come successo a Torino per Juventus-Fiorentina, e aiuta al Viola Park. Per esempio ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram dove ha fatto vedere meglio il suo nuovo "ruolo". Si vede lui con il fischietto in bocca e le braccia dietro la schiena, proprio come fosse un componente dello staff di mister Palladino. Come si vede dal video pubblicato su Instagram dalla Fiorentina, il centrocampista ha arbitrato la partitella finale della seduta d'allenamento di oggi dei viola.

Fiorentina, Gudmundsson in gruppo

Intanto è rientrato in gruppo Albert Gudmundsson. L'islandese sembra aver smaltito i problemi alla caviglia che lo avevano costretto a rimanere in panchina nella scorsa partita di campionato contro il Napoli. La Fiorentina scenderà di nuovo in campo lunedì 13 gennaio in trasferta contro il Monza.