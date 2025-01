Fiorentina, Palladino: "Folorunsho lo abbiamo voluto. Cataldi ko per Monza"

Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa all'antivigilia di Monza-Fiorentina. Una gara speciale per il tecnico viola, che negli ultimi due anni è stato sulla panchina dei brianzoli: "Spiace vedere il Monza in difficoltà, io lì ho dato tanto e loro mi hanno dato tanto, ma ora sono concentrato sulla Fiorentina, io e i ragazzi vogliamo ricominciare a vincere''.



Fiorentina, Palladino: "Vogliamo fare più punti del girone d'andata"

La Fiorentina non vince infatti da cinque partite tra tutte le competizioni: "Gli ultimi risultati non sono stati positivi, la gara di lunedì è molto importante per noi, ci siamo preparati bene, siamo pronti e carichi per ribaltare questo momento. L'obiettivo per il girone di ritorno è cercare di fare più punti rispetto all'andata, poi strada facendo capiremo meglio dove arrivare". Infine, sul mercato: "C'è un confronto continuo con la società che vuole alzare il livello del gruppo anche se non è facile a gennaio. Però sono sicuro che ci riusciremo. Folorunsho ha caratteristiche che ci mancavano dopo lo stop di Bove, per Monza sarà convocato. Per lunedì è recuperato Gudmundsson mentre è a rischio convocazione Cataldi per affaticamento al retto femorale''.