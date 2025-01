Folorunsho: "Napoli? Poco considerato, la Fiorentina è il futuro". E su Bove...

Michael Folorunsho è il primo rinforzo invernale della Fiorentina . Il centrocampista italiano, arrivato dal Napoli, si è presentato in conferenza stampa al Viola Park. E proprio il giocatore ha spiegato cosa non ha funzionato nella prima metà di stagione: "A me piace guardare al futuro . Non è che non ha funzionato qualcosa nello specifico: la squadra sta facendo molto bene, ma gli interessi personali di un calciatore fanno prendere certe decisioni".

Fiorentina, Folorunsho e i consigli di Bove

Folorunsho ha spiegato il perchè della scelta della Fiorentina: "Ho scelto la Fiorentina perché già in estate c'erano stati contatti, ma poi non si è concretizzato. A gennaio ho saputo che la società stava facendo sul serio, e non ci ho pensato un attimo: è un club importante. Per me è un grande onore, cercherò di ripagare voglia e grinta. Ho una voglia matta di giocare". Il giocatore quindi si è concentrato sul primo impatto con la squadra: "Ho visto subito uno spogliatoio compatto: sano, con bravi ragazzi e un allenatore che vuole lavorare per migliorare la squadra verso obiettivi importanti. Ho avuto un'ottima impressione. Il momento è difficile, così come lo è il campionato, ma bisogna passarci per poi arrivare di nuovo a gioire. Continuando a lavorare supereremo il momento".

A centrocampo Folorunsho sopperirà numericamente anche all'assenza di Bove: "Vengo tanto accostato a Bove, che stava disputando una stagione fantastica. Quello che è mancato alla squadra arriva proprio dopo l'assenza di Edoardo. Proverò in tutti i modi a cercare di fare bene tanto quanto stava facendo lui, ma nel calcio esistono le caratteristiche e su tante siamo simili ma su tante anche tanto diversi. Mi darà dei consigli e li accetterò ben volentieri".