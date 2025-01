Palladino dopo i fischi in Fiorentina-Torino: "Guardiamo il bicchiere mezzo pieno"

Raffaele Palladino non può che essere amareggiato per il pareggio al Franchi della sua Fiorentina contro il Torino (1-1) nella ventunesima giornata di Serie A. La Viola è uscita tra i fischi. A fine gara, in diretta su Dazn, il tecnico dei toscani ha commentato: “Provo tanto dispiacere perché siamo partiti benissimo, con grande intensità. L’espulsione poteva mettere la partita sul binario giusto. Abbiamo buttato via un’occasione. Vedo i ragazzi soffrire nel non fare risultato, veniamo da sei partite senza vittorie, ma io guardo anche il bicchiere mezzo pieno e vedo una Fiorentina sesta in classifica, con la quarta miglior difesa e in linea con gli obiettivi”.