Fiorentina, questa crisi non si gestisce a distanza

Dopo la morte di Joe Barone, che della Fiorentina non era solo il direttore generale, ma era la Fiorentina, Commisso ha delegato Pradè e Ferrari alla guida del club, il primo confermandolo direttore sportivo, il secondo promuovendolo direttore generale. Dalla scomparsa del suo grande amico a oggi , Commisso è venuto a Firenze solo tre volte , eccettuati i giorni subito dopo la tragedia, tre volte in 10 mesi. È sempre stato presente a voce, con telefonate o videochiamate. La sua assenza fisica non si avvertiva perché la squadra stava volando, risultati e gioco, più risultati che gioco, ma tutto filava liscio. Era un piacere vederla anche da New York. Poi la Fiorentina si è fermata e ora deve intervenire Commisso. Ora serve la voce della proprietà. La barca va rimessa nella rotta giusta senza aspettare oltre. Non sono solo i due punti in 6 partite (penultimo posto in questo parziale, sotto c’è soltanto l’Empoli), ma è il modo, sono i contorni e la sostanza di questa crisi improvvisa che richiamano le responsabilità del primo dirigente, in questo caso del padrone. Palladino dice di vedere il bicchiere mezzo pieno e, dal suo punto di vista, col sesto posto in classifica, ha pure ragione.

Ma questo bicchiere poco più di un mese fa era pieno fino all’orlo, poi rapidamente ha perso acqua per i risultati che non arrivano più, anzi, per il gioco, per il rendimento di una squadra che non merita più quei risultati. Qui non si parla di qualità o di limiti dei dirigenti. Pradé può dare dei consigli all’allenatore (e pare che lo abbia già fatto in occasione del passaggio dalla difesa a tre alla difesa a quattro), Ferrari può stabilire un indirizzo societario, ma nessuno dei due è il vero responsabile della Fiorentina. Prima lo era Barone, adesso lo è Commisso. Che ha visto tutte le partite della sua squadra e non può essere soddisfatto. Deve capire (e non può farlo a distanza di migliaia di chilometri) cosa è successo a questa squadra, quali siano le ragioni per cui si è smarrita, perché l’allenatore continua a schierare Colpani mandandolo al massacro (la sostituzione al 90' era come un invito al Franchi di seppellire il giocatore dai fischi, e così è stato), perché quando parla della condizione di Gudmundsson si riferisce alla preparazione che non ha fatto pur essendo già a gennaio, perché insiste con Comuzzo che da un mese non è al meglio e lascia Pongracic in panchina, e soprattutto perché si ostina a schierare due centrocampisti contro squadre che giocano con tre uomini in mezzo al campo.

Ma le stesse domande Commisso potrebbe farle ai diretti interessati: caro Gud, che ti sta succedendo? Ti abbiamo pagato un occhio della testa, perché non rendi? Caro Comuzzo, sei in difficoltà fisica, atletica o che altro? Caro Adli, perché ti sei fermato? Caro Colpani, perché non punti mai l’uomo? Contro il Torino, la Fiorentina è stata disarmante. Con un gol e un uomo di vantaggio ha avuto paura di se stessa. Ma se, cara Viola, sei al sesto posto come sottolinea Palladino, perché mai devi aver paura? Chi domenica a Firenze ha visto sia Fiorentina-Torino che Verona-Lazio si è preoccupato non poco pensando al prossimo Lazio-Fiorentina. Una squadra che sembra persa di fronte a una che sta volando. Urge l’intervento di Rocco Commisso.