Fiorentina, la decisione su Palladino: così si torna grandi

Tutti con tutti e non è mutuo soccorso fine a se stesso, ma la ricerca tutti insieme delle soluzioni per uscire dalla crisi di rendimento e di risultati: Commisso e il club sono con Palladino , Commisso e il club sono con i calciatori . È il senso forte, perentorio e concreto del messaggio che ieri è partito dagli Stati Uniti, ha oltrepassato l’Oceano Atlantico ed è entrato con vigore al Viola Park, andando ad abbracciare ogni singola componente della Fiorentina società e della Fiorentina squadra. Perché la Fiorentina intanto va avanti con Palladino in panchina e a lui tocca l’onere e il compito di trovare i rimedi alle cause che hanno prodotto due punti in sei partite, dopo aver avuto gli onori e i meriti della scalata in classifica, e in questo essenziale e imprescindibile diventa il sostegno del gruppo-giocatori: sapendo il tecnico che può ancora contare sul sostegno del tycoon italo-americano (in attesa di una presa di posizione ufficiale di Commisso, se ci sarà, per far conoscere il suo pensiero pubblicamente, soprattutto ai tifosi) e dei dirigenti viola che a loro volta si sono impegnati ad aumentare sforzi e idee sul mercato per rinforzarsi e nel quotidiano per mantenere la barra dritta com’è necessario nei periodi di difficoltà.

Fiorentina, i problemi e le soluzioni

E l’ultimo mese è stato un periodo di grandi difficoltà per la Fiorentina, adesso però il tempo stringe e serve il cambio di passo per l’inversione che consenta a Ranieri e compagni di essere di nuovo padroni del proprio destino: la via è stata indicata ieri in un giorno frenetico di telefonate e videochiamate, di messaggi e considerazioni sparse tra Italia e America, tra Bagno a Ripoli e New York. Con una premessa: sempre ieri una bella chiacchierata al Viola Park tra allenatore e squadra ci stava bene, invece del giorno a casa dopo il Torino, magari subito la mattina con “pretesto” un allenamento di scarico, a mente fredda e cuore caldo per quello che era accaduto poche ore prima al Franchi. Una bella chiacchierata per dirsi le cose e non importa se è già stata fatta nei giorni scorsi: meglio una in più che una in meno, perché in questa maniera si dà un peso e una priorità al problema che non va assolutamente sottodimensionato.

Fiorentina a caccia di risposte

Sarà invece oggi e ogni volta che servirà al chiuso delle tante stanze del Viola Park, con tempi e modi per i dirigenti di riportare il pensiero e le linee guida di Commisso, dopo che nessuno ha parlato nel post-gara con i granata di Vanoli al di fuori di allenatore e calciatori, in un silenzio che è stato sì rumoroso ma che è diventato ovatta per ricoprire i muri e proteggere un ambiente scosso. Ogni parola pronunciata avrebbe avuto un peso (a proposito) ben definito e secondo come decisivo, anche ricordando ad esempio il rumore (sempre a proposito) provocato dalle dichiarazioni del direttore sportivo Pradè dopo il Napoli e dopo il Monza nelle ultime due settimane prima del Torino e altre due sconfitte. Il silenzio solo per quello e solo in questa circostanza, e ciò non toglie che le cose devono essere ben chiare e precise ed è stato Commisso in primis a farsene carico per il ruolo che gli appartiene e gli compete: la Fiorentina va avanti con Palladino e ha ancora fiducia in questo gruppo che ha bisogno di essere rinforzato nel numero e in qualità, senza ultimatum o cose del genere, ma domenica sera all’Olimpico contro la Lazio sono indispensabili risposte e fatti.