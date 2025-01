Bove e la camminata nell’Olimpico deserto: le immagini da brividi

Semplicemente commovente. Edoardo Bove ha emozionato tutti ben oltre il fischio finale di Lazio-Fiorentina . Mentre un giardiniere risistemava il rettangolo di gioco dell' Olimpico , calpestato dai protagonisti del match valido per la ventiduesima giornata di campionato, vinto 2-1 dai suoi compagni di squadra, il centrocamipsta della Viola è entrato in campo. Lo stadio era ormai completamente vuoto. Gli spalti deserti. Bove ha percorso pochi metri e si è fermato. È rimasto assorto nei suoi pensieri per qualche istante. Un silenzio carico di significati dopo il malore accusato al 17' di Fiorentina-Inter dello scorso primo dicembre .

Bove, l'agente Tavano: "Non molleremo un centimetro!"

Nello stadio dove si è tolto la soddisfazione del primo gol in Serie A con la maglia della Roma (2-2 contro il Verona il 19 febbraio 2022), Edoardo avrà probabilmente sognato il suo ritorno in campo; forse avrà ripecorso con la mente le sue partite in maglia giallorossa tornando a provare, in una maniera intima e toccante, le sensazioni che ha vissuto essendo protagonista di tante gare con la sua squadra del cuore. Adesso è spettatore forzato, ma tutti desiderano il suo rientro. "Non molleremo un centimetro!", lo ha incoraggiato il suo agente Diego Tavano commentando il video postato su Instagram da "Passione Fiorentina". Diventato, presto, virale. Ma, in fondo, c'è da stare tranquilli: Bove è il primo che ha dimostrato che "mollare" è un termine che non appartiene al suo vocabolario.