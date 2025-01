Commisso rivela: "Qualcuno voleva mandare via Palladino" 

Raffaele Palladino non si tocca. Il messaggio, forte e chiaro, l'ha ribadito Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina, che è intervenuto su Telemia:"Qualcuno voleva mandare via l'allenatore ma io l'ho tenuto, naturalmente. A Raffaele Palladino voglio molto bene. Non ho bisogno di portare via gli allenatori alle altre squadre L'ultima partita con la Lazio l'abbiamo vinta, speriamo di aver cambiato rotta e che il mercato ci porti più giocatori. Siamo al sesto posto e speriamo di arrivare più in alto possibile, in Europa League e forse pure la Champions". Insomma, il mese difficile è acqua passata. Adesso il presidente e il popolo viola si aspettano altri successi, in campionato e non solo.