Ndour si presenta: "Ecco cosa ho fatto appena saputo della Fiorentina"

Cher Ndour , centrocampista italiano classe 2004, è uno degli acquisti effettuati dalla Fiorentina nella sessione di mercato invernale . Acquistato a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain, si è presentato così al Viola Park in conferenza stampa: "L'esperienza all'estero è stata molto importante, ho imparato moltissimo in tutte le squadre in cui sono stato. Ma il richiamo del mio Paese è stato troppo forte. È vero, c'erano davvero tante squadre che mi volevano, ma la Fiorentina con questo centro sportivo penso che sia il posto giusto per me ".

Passato dalle giovanili dell'Atalanta al Benfica nel 2020, ha indossato anche le maglie di Braga e Besiktas: "Quando è uscita la notizia che sarei potuto tornare in Italia, appena ho saputo della Fiorentina si sono chiuse tutte le altre porte per me. Firenze era il posto giusto. Sono contento che il ct Spalletti abbia parlato di me, così come di Casadei, e spero di poter arrivare alla Nazionale che è il sogno che ho fin da bambino".

Le parole sui Rui Costa e il ruolo

Ndour ha poi parlato di Rui Costa: "La Fiorentina ha una storia pazzesca, ma in particolare sono molto affezionato a Rui Costa, che qui ha fatto grandi cose da giocatore e che fino a qualche anno fa era il mio presidente. È sempre stato un'ottima persona con me, mi ha sempre dato tantissimi consigli e lo ringrazierò sempre per questo". Infine, sul ruolo: "Io sono il classico numero 8, amo fare il box-to-box, ma come ha detto il mister posso giocare anche sulla trequarti. Sono a disposizione dell'allenatore, posso giocare in tutti i ruoli del centrocampo".