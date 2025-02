Fiorentina-Inter, 67 giorni dopo: emozione Bove

Fiorentina, Bove in panchina con la squadra

Si ripartirà, per la precisione, da una rimessa laterale. Bove sarà a pochi passi dall'azione, non più con gli scarpini, ma con divisa dello staff tecnico. In attesa di capire se ma soprattutto da dove potrà ricominciare la sua carriera - l'inserimento di un defibrillatore sottocutaneo rimovibile, avvenuto con il 10 dicembre scorso, mette a serio rischio il proseguo in Italia - il numero quattro della Fiorentina sederà in panchina, come sta facendo da metà dicembre. Accanto a Palladino, a tutti gli effetti consigliere del tecnico che in questi mesi lo ha voluto con sé sempre, in casa, in trasferta e negli allenamenti al Viola Park. In questo periodo di stop forzato si sono aiutati a vicenda, Fiorentina ed Edoardo Bove. Il gruppo viola sta cercando di azzerare per quanto possibile la distanza tra la vita che il ventiduenne aveva prima di quel Fiorentina-Inter e quella di ora, facendolo partecipare a tutti i riti dello spogliatoio. Dalla sua, Bove sta facendo da tramite tra calciatori e allenatore, aiutando l'inserimento dei nuovi. Folorunsho su tutti, figlio di Roma anche lui, arrivato proprio per provare a sostituirlo e per questo oggetto di consigli e raccomandazioni da parte dell'ex Roma.

Bove, non ci saranno celebrazioni

Così come fatto in questi sessantasette giorni, anche per stasera Edoardo Bove vorrà tenere un profilo basso. Lontano dai riflettori. Non ci saranno celebrazioni o manifestazioni di vicinanza da mostrare alle telecamere. Sarà comunque l'osservato speciale: è inevitabile che sia così per i tifosi ma anche per gli altri. Da Thuram a Lautaro, da Barella a Dimarco, avversari in campo fino al minuto diciassette, quando i colori delle maglie sono scomparsi. La vicinanza dell'Inter tutta (calciatori e dirigenza) è stata tangibile sia nell'immediato che nei giorni successivi, con tanti colleghi che sui social hanno scritto al ragazzo e che lo saluteranno prima del fischio d'inizio. Anche qui, nessuna iniziativa particolare, solo la voglia di abbracciarsi e provare a mettere tutto alle spalle.

Fiorentina-Inter, atmosfera particolare

Fiorentina-Inter sarà tante cose insieme. Non solo l'occasione per provare a mettere un punto a quanto successo. C'è da riprendere il filo da dove si è fermato tutto. E da mettere da parte, per quanto possibile, le emozioni che comporterà il ritrovarsi tutti lì, a distanza di due mesi. Perché Fiorentina-Inter sarà partita vera, spartiacque della stagione per entrambe. Per questo la cornice sarà quella delle grandi occasioni. Ventiduemila spettatori previsti (e quindi sold-out, visto il limite di capienza al 50% di un Franchi che per metà sarà ancora un cantiere a cielo aperto). Ventiduemila come quelli presenti due mesi fa: allora era una partita che valeva il primo posto. Stavolta a caccia del primato c'è solo l'Inter, ma per i ragazzi di Palladino - e per uno in particolare che sarà seduto accanto a lui - stasera c'è in ballo qualcosa in più rispetto ai tre punti.