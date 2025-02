Zaniolo: "Fiorentina, non sono una testa calda". Poi la dedica che commuove in diretta

Zaniolo: "Nessun problema con Gasperini"

Ancora sull'Atalanta e su Gasperini:"Sono arrivato a Bergamo in ritardo di condizione ed è stata da subito in salita. Non ho nessun problema con Gasperini, anzi mi ha aiutato a crescere ed è un allenatore fortissimo. Poi ovviamente ognuno ha le sue idee, ha preferito mettere altri giocatori e io rispetto la scelta. Non ho niente contro nessuno, anzi ringrazio l'Atalanta e Gasperini per l'opportunità. Non è questione di rivincita, tra poco ci sarà Fiorentina-Atalanta e io darò tutto per questa maglia. Senza mancare di rispetto ad avversari e tifosi, la cosa più bella è la gioia del gol. L'attaccante vive per l'esultanza dopo il gol, naturalmente portando sempre rispetto. La Conference è una competizione europea dove non è scontato arrivare in fondo, andare a giocare all'estero contro squadre preparate è difficile. Il nostro organico però è molto importante, ci faremo trovare pronti".

Zaniolo: "La Champions? Non ci poniamo limiti"

"La Champions? Siamo una squadra forte e completa, il campionato è ancora lungo e l'importante è mantenere la nostra identità. Sarebbe un sogno ma per ora non ci mettiamo obiettivi o limiti. Io nasco come esterno destro, posso fare trequartista, esterno sinistro o anche la punta in caso di bisogno. Mi ricordo ancora quando facevo il raccattapalle al Franchi e vedevo Giuseppe Rossi, un giocatore che mi piaceva molto. Mi ricordo anche Jovetic, un giocatore formidabile. Ieri con Spalletti ci siamo solo salutati, mi ha augurato buona fortuna. Ranieri è un mio amico d'infanzia, già da piccolo voleva sempre vincere, è sempre stato voglioso e determinato. Ci avrei scommesso che avrebbe fatto un percorso del genere. Quando arrivi in uno spogliatoio e c'è già una base di giocatori italiani, è più facile. Sono tutti giocatori di qualità, tutti forti. C'è tanta concorrenza. Siamo forti e possiamo dire la nostra. Fisicamente sto bene, tutto apposto".

Zaniolo e la dedica per Bove: "Ragazzo straordinario"

Poi la dedica speciale per Bove: "Lo conosco dalla Roma, un ragazzo straordinario sempre pronto a darti una mano. Quando venne dalla primavera è sempre stato lì disponibile ad allenarsi, mai una parola fuori posto, sempre impegnato, mai l'atteggiamento sbagliato. Un ragazzo molto intelligente. Abbiamo un bel rapporto siamo amici. Mi dispiace molto per quello che gli è successo, sono qui con lui a dargli una mano e sostenerlo sempre". E infine: "La scommessa di Dodò è Kean? Io non ho promesso nulla a Moise, però gli prometto che se avrò l'occasione gliela passerò sempre e continuerò a farlo esultare. Il numero di maglia è per un ragazzo quando ero al Galatasaray, che non ce l'ha fatta durante il terremoto. Il padre mi ha chiesto se potevo prendere il 17, il numero preferito del figlio, e da lì mi è rimasto e l'ho preso. Rimpianti? Sono il passato, a me piace vivere il presente e pensare al futuro. Non ho rimpianti, tutte le scelte che ho fatto pensavo fossero giuste in quel momento. Ho ancora una vita calcistica davanti: non vedo l'ora di iniziare qui con la Fiorentina".