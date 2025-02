Bove a Sanremo, il giocatore ha detto sì a Carlo Conti

Bove a Sanremo: il giocatore della Fiorentina ha detto sì a Carlo Conti

Bove sarà protagonista sul palco del teatro Ariston sabato 15 febbraio, in occasione della serata finale del Festival di Sanremo. Il giocatore della Fiorentina, attualmente costretto a convivere con un defibrillatore cardiaco sottocutaneo removibile, presenterà una delle canzoni in gara al fianco di Carlo Conti e racconterà l'esperienza vissuta dopo la maledetta serata del primo dicembre 2024, rispondendo a tre domande del direttore artistico della kermesse, nonché grande tifoso viola. Il classe 2002, pur non potendo giocare, sta continuando ad accompagnare la squadra di Raffaele Palladino, per continuare a rimanere a stretto contatto con il campo e lo spogliatoio. Giovedì scorso, dopo la straordinaria vittoria conquistata da Kean e compagni nel recupero con l'Inter, l'ex Roma ha raccolto nuovamente l'abbraccio della sua gente, andando a salutare la tifoseria organizzata della Fiorentina. Ora, potrà ricevere l'abbraccio di tutta Italia.