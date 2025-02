Bove, il bel gesto prima di Sanremo: cosa ha deciso per il cachet

SANREMO - Sabato sera Edoardo Bove sarà sul palco dell’Ariston come super ospite della finale. Il giocatore della Fiorentina, di proprietà della Roma, a cui dopo un malore in campo è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, ha detto subito sì “alla mia proposta - ha svelato Carlo Conti in conferenza-. Sarà bello avere sul palco un ragazzo di 22 anni che racconterà la sua esperienza”.