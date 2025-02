Kean, pesanti insulti razzisti: lui pubblica tutto sui social

ROMA - Dopo la doppietta con cui aveva steso l'Inter al Franchi nella prosecuzione del match di andata che era stato interrotto per il malore di Edoardo Bove, Moise Kean non è riuscito a concedere il bis a San Siro in quello di ritorno, vinto 2-1 (tra le polemiche) dai nerazzurri di Simone Inzaghi. Ma più della sconfitta, sono stati i tanti insulti razzisti ricevuti via social al termine della partita del 'Meazza' a lasciare l'amaro in bocca all'attaccante viola, che sempre sui propri profili social li ha poi condivisi per lasciarsi andare a uno sfogo finale.