Abodi su Bove in Serie A: "Stiamo capendo se ci sono soluzioni per continuare a giocare in Italia"

"Incontrerò Bove nei prossimi giorni perché voglio capire, non soltanto da lui ma anche dai medici che lo hanno preso in cura. Avremo modo di parlare con chi dovrà occuparsi di rivedere eventualmente i protocolli medico-sanitari per capire se ci possano essere soluzioni che consentono anche a chi ha avuto il suo problema di poter tornare a giocare, come avviene in Inghilterra". Così Andrea Abodi direttamente da Sanremo, a margine di un evento sulla Liguria Regione europea dello Sport 2025. Il centrocampista della Fiorentina aveva accusato un malore in campo durante la gara del Franchi contro l'Inter, lo scorso primo dicembre. Dieci giorni dopo, aveva subito un intervento durante il quale gli era stato impiantato un defribillatore sottocutaneo che, secondo il regolamento italiano, non è compatibile con l'attività calcistica professionistica.