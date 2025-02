Infortunio Gudmundsson, sostituito dopo 18': la spiegazione di Palladino

Niente da fare per la Fiorentina , che al Franchi contro il Como incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella con l'Inter. A rendere ancora più amara la domenica a Firenze è anche l' infortunio di Gudmundsson , mandato in campo da Palladino nel secondo tempo, ma costretto alla sostituzione dopo appena diciotto minuti.

Gudmundsson ko, Palladino spiega l'infortunio

Il tecnico viola ha spiegato così il cambio obbligato ai microfoni di Dazn: "Ho dovuto toglierlo per problemi alla schiena". Palladino ha poi proseguito così su altri singoli: "Assenza di Kean? Abbiamo provato solo tre giorni avendo giocato lunedì, Zaniolo può stare lì in maniera adattata, ma serve maggior lavoro. Fagioli trequartista? Gudmundsson veniva dalla febbre, quindi abbiamo dovuto forzare questa scelta".

Fiorentina, le parole di Palladino sulla sconfitta contro il Como

Questo invece il commento sulla gara: "Oggi è stata sicuramente una partita negativa, io in primis non sono riuscito a trasmettere l'energia giusta ai miei giocatori e che poteva servire alla squadra per fare una partita di spessore ed intensità. Faccio i complimenti al Como, hanno fatto una prestazione di personalità. Noi siamo partiti bene, i primi dieci minuti abbiamo avuto due occasioni, poi ci siamo sfilacciati, allungati e disuniti, abbiamo preso un gol su una lettura difensiva sbagliata, abbiamo giocato poco nella ripresa perché il gioco è stato spesso spezzettato, e abbiamo subito la rete dello zero a due che ci ha tagliato le gambe".