Fiorentina, gli errori di Palladino e una squadra vuota

Potremmo soffermarci anche sull’assenza di Kean, l’unico vero centravanti della Fiorentina, senza di lui manca la possibilità di attaccare in profondità e soprattutto mancano i gol. Ma questo non basta, anzi, è solo un dettaglio nella catastrofica partita della squadra di Palladino. Che ha sbagliato tutto, dall’inizio alla fine. La formazione iniziale: Fagioli seconda punta è un assurdo, un leggero miglioramento si è visto quando è passato a centrocampo; Zaniolo non è un centravanti e infatti l’unico spunto dell’ex atalantino è arrivato quando è partito da destra, si è accentrato e ha calciato di sinistro. Fine della sua partita. I cambi poi: Gudmundsson è un fantasma, la sua stagione sta trasformandosi in un caso inspiegabile, è entrato come a San Siro, così molliccio da sembrare indifferente a quanto stava capitando alla sua squadra; più o meno vale lo stesso discorso su Colpani che si è fatto portare via la palla del 2-0.

Scelte sbagliate, ma il problema vero è racchiuso nell’atteggiamento di tutta la Fiorentina. Nel primo tempo è stata aggredita dal pressing alto del Como e dopo 5 minuti è scomparsa dal campo. Nel secondo, quando di solito il Como cede l’iniziativa, è riuscita a concludere in porta una sola volta con un colpo di testa morbido di Folorunsho. Palladino non ha trovato il modo di rispondere a Fabregas, padrone della situazione avendo prosciugato le risorse dei viola, chiudendo tutti i riferimenti e tutte le linee di manovra della Fiorentina, che aveva preso il primo gol con un’altra assurdità: su una punizione sulla trequarti erano rimasti come ultimi uomini Mandragora e Cataldi, nessuno dei due dotato di una velocità tale da recuperare lo scatto micidiale di Diao. L’unico capace di contrastarlo sarebbe stato Dodo, che invece era al limite dell’area del Como. Incomprensibile.

Tutto questo è successo quando il popolo fiorentino si aspettava l’esplosione della sua squadra, arricchita non poco dal mercato di gennaio. Qualcuno dirà che la Fiorentina era tutta nuova rispetto all’anno scorso e anche rispetto al mese scorso e che ci vuole tempo per rimetterla insieme, ma il Como era più nuovo, molto di più. Fabregas ha cambiato oltre venti giocatori a inizio stagione e ieri è partito con Butez, Smolcic, Alex Valle, Caqueret e Diao, tutti arrivati a gennaio, mentre Palladino aveva solo tre nuovi, Folorunsho, Zaniolo e Fagioli.

Il Como è stato squadra per 85 minuti, la Fiorentina solo nei primi cinque, poi si è sciolta, non ha mai giocato insieme, non ha mai dato l’impressione di poter segnare, ha giocato (anzi, è stata in campo, perché giocare è un’altra cosa) senza un’idea, subendo l’iniziativa degli uomini di Fabregas. Una partita vuota di tutto, anche di carattere, anche di rabbia. Una partita terribile che allontana la Fiorentina dal quarto posto proprio quando tutti erano convinti che fosse possibile il grande salto. Che in effetti c’è stato: all’indietro.