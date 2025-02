Ginocchiata sul volto e una maschera di sangue causata da una ferita all'altezza della palpebra, Kean è stato costretto a lasciare il rettangolo del Bentegodi in barella durante Verona-Fiorentina. L'attaccante della Viola è rientrato in campo dopo una lunga medicazione, poi però è crollato di nuovo al suolo ed è stato sostituito da Palladino. Ha lasciato, cosciente, il campo tra gli applausi e in barella, poi è stato trasferito in ospedale in ambulanza.