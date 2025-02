Fiorentina, la rabbia dei tifosi. E adesso Palladino si gioca tutto 

Fiorentina, Palladino chiede scusa

«Chiediamo scusa ai tifosi, sono arrivati in tantissimi e volevamo dare loro una soddisfazione. Questa è una sconfitta che ci fa male». Il commento di Raffaele Palladino, l'uomo nell'occhio del ciclone. Contestato dalla piazza ma per adesso non in bilico per la dirigenza, anche se delle riflessioni e dei confronti negli spogliatoi del Bentegodi si sono fatti e se ne faranno anche nel lunedì del Viola Park (l'ultima parola rimane quella del presidente Commisso). «Sento la fiducia di giocatori e società. Questo è un momento in cui dobbiamo stare in silenzio, bocca chiusa e pedalare». Così Palladino in una conferenza stampa post-partita in cui, come accaduto sette giorni prima dopo la debacle interna col Como, fa mea culpa: «Sono il primo colpevole e mi assumo le mie responsabilità, ma in questo momento ci manca serenità».

Palladino, il momento più difficile

Sguardo spento, tono grave, pur ribadendo che lui da quella panchina non si muove (quantomeno fino alla gara col Lecce), Palladino è consapevole di vivere il momento più difficile nella sua finora breve carriera da allenatore. Si assume le responsabilità come detto, salvo poi parlare anche degli assenti: «Non avevamo a disposizione giocatori importanti. Non deve essere un alibi, ma non avere con noi gente come Colpani, Gudmundsson o Adli, questi sono calciatori che ci mancano molto, mentre i nuovi vanno ancora inseriti a pieno». Poi torna sul mercato di gennaio, mettendolo in relazione alle difficoltà palesate nell'ultimo periodo in campo: «Sono arrivati tanti giocatori di ottimo livello, la società ha dimostrato ambizione. Forse percepisco un po' di tensione anche per questo, ma è il mio compito gestirla e alleggerire i ragazzi».