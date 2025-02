Come sta Kean: gli aggiornamenti della Fiorentina sulle sue condizioni

Sospiro di sollievo per Moise Kean. L'attaccante viola è stato protagonista di alcuni momenti di paura durante Hellas Verona-Fiorentina, ricevendo una ginocchiata sul volto e finendo a terra coperto di sangue. Kean ha dovuto lasciare il campo in barella, tra la preoccupazione dei tifosi per le sue condizioni.