Fiorentina, l’ora di Zaniolo: ha deluso, adesso non c’è appello

Non ci sono ruolo o posizione in campo che tenga, stasera Zaniolo è chiamato a fare Zaniolo. Ne hanno bisogno Palladino e soprattutto la Fiorentina, a caccia di una vittoria contro il Lecce che rilanci classifica e orizzonte, ed è obiettivo possibile se i calciatori più rappresentativi della squadra riescono ad esprimere la loro qualità indiscussa. Zaniolo è l’uno e ha l’altra, ma in una carriera sulle montagne russe, che già era cominciata come per pochissimi eletti comincia (convocato in Nazionale da Roberto Mancini senza aver debutto in Serie A), gli è capitato spesso di disattendere le aspettative. Le sue per prime.

Zaniolo, è il tuo momento: La Fiorentina ci punta

«Sono stato in Turchia e in Inghilterra, poi sono andato all’Atalanta: volevo dare tanto, poi non ci sono riuscito. Penso che questa sia la volta giusta e la volta buona per dimostrare veramente quello che valgo». Perfetto. La Fiorentina non chiede altro. Parole pronunciate nel giorno della sua presentazione al Viola Park meno di un mese fa e sono state chiare, chiarissime. Solo che da allora le parole non sono state seguite dai fatti e i motivi sono tanti, certo non tutti ascrivibili a Nico (non l’ex poco rimpianto) sotto forma di responsabilità: vuoi l’inserimento in un gruppo nuovo che ha bisogno di tempi e modi, ma questo calcio - giusto o sbagliato che sia - di tempi e modi non te ne dà; vuoi che la formazione di Palladino è andata incontro ad una fase nettamente involutiva di rendimento e risultati che non l’hanno certo aiutato; vuoi la ricerca di un ruolo e di una posizione in campo (e si torna al punto di partenza tipo gioco dell’oca) dell’allenatore che l’ha chiamato a giocare centravanti contro il Como per cercare di compensare l’assenza di Kean, tutto va bene e tutto ci sta, ma adesso a Zaniolo è richiesto il cambio di passo che da uno del suo valore è più che lecito attendersi. Forse perfino chiederlo. Palladino stasera contro il Lecce gli affiderà di nuovo le chiavi dell’attacco stavolta da dividere con Beltran sempre perché manca Kean, perché la Fiorentina solo con Zaniolo che incide e decide, trascina e si fa trascinare, può uscire da questa situazione. Non solo con lui e grazie a lui, chiaramente, ma la parabola del figliol prodigo è nota a tutti e per Nicolò, dopo una decina d’anni da girovago a fasi alterne, un po’ sul palcoscenico da protagonista, un po’ dietro le quinte, è il momento di riprendersi la scena. «Torno a Firenze con un bagaglio consistente di esperienze: sono andato via a sedici anni e ci torno a venticinque: conosco tante persone e qui mi sento a casa».

A caccia di un gol, Zaniolo ci prova

Appunto. Ciò che è stato Zaniolo finora in maglia viola: tre presenze contro Inter a San Siro (non convocabile nel recupero con i nerazzurri al Franchi), Como e Verona, la prima subentrando per ventitré minuti, le altre due da titolare giocando rispettivamente cinquantacinque e ottantaquattro minuti, nessun gol, nessun assist, pochi segnali di vitalità tecnica. Poco, troppo poco per lasciare il segno e la “chiamata” di stasera sta tutta in questi numeri. Non che il Lecce sia avversario comodo, non che lo stato attuale di forma psicologica e tecnica della squadra viola siano passe-partout per aprirgli le porte del successo a Firenze, ma rimane sempre l’occasione ideale in cui mettere da parte tutto e tirare fuori il tutto che Nicolò ha rispetto a buona parte del campionario italico. Zaniolo protagonista sarebbe quello sì un buon motivo per la Fiorentina per ripartire e per lanciarsi verso il dopo Lecce con rinnovate ambizioni e rinsaldate motivazioni, sapendo che Napoli, Juventus, Atalanta e Milan, le quattro che troverà di fila dopo, farebbero un po’ meno paura e provocherebbero un po’ più di voglia di misurarsi. Per questo stasera tocca a Nico.