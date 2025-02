Fiorentina, recupero lampo di Gudmundsson: torna tra i convocati per il Lecce

Gudmundsson torna tra i convocati per la sfida casalinga della Fiorentina contro il Lecce a meno di due settimane dall'infortunio. L'islandese era uscito durante la partita contro il Como dopo essere subentrato nel secondo tempo. Gli esami ai quali si era sottoposto nelle ore successive avevano evidenziato una frattura a carico del passaggio sacro-coccige. In poco meno di due settimane il trequartista ha recuperato e sarà a disposizione di Palladino per la partita che aprirà la 27esima giornata di Serie A.