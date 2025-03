Fiorentina, buone notizie per Palladino: Kean può tornare ad allenarsi

Buone notizie per Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina, uscito per un brutto colpo subito durante la sfida tra i viola e il Verona, si è sottoposto oggi a degli esami, che hanno dato esiti positivi. Kean può riprendere l'attività agonistica e tornare a lavorare con il resto dei compaghni. Una buona notizia per il tecnico Raffaele Palladino in vista della parte finale della stagione.