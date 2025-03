Fiorentina, i convocati per il Panathinaikos: out Adli, c’è Kean

FIRENZE - La Fiorentina in partenza per la Grecia. La squadra di Palladino, nel pomeriggio, è salita su un areo destinazione Atene. Poco prima il tecnico ha diramato la lista dei convocati. Out Adli, c’è invece Kean dopo il forfait con il Lecce . Questa la lista completa. Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano. Difensori: Baroncelli, Comuzzo, Dodo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri. Centrocampisti: Cataldi, Fagioli, Harder, Mandragora, Richardson. Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean, Zaniolo.

Fiorentina in viaggio per Atene: c’è Kean

Sui social la società ha condiviso le immagini della partenza. Kean, con un vistoso cerotto sopra l’occhio, è regolarmente partito con la squadra e si candida ad una maglia da titolare. La punta azzurra aveva rimediato un trauma cranico nella sfida contro il Verona dello scorso 23 febbraio. Ha ottenuto il via libera dei medici, ora sogna gol in Europa.

Panathinaikos, parla il tecnico Rui Vitoria

In conferenza stampa il tecnico dei greci ha parlato della sfida contro la Fiorentina in programma domani sera (ore 18:45): “Siamo consapevoli del valore della gara, domani dovremo dare il meglio per essere competitivi e ambiziosi. Abbiamo grandi responsabilità per il club che rappresentiamo, cercheremo di fare il nostro meglio. Abbiamo fiducia in noi anche se affrontiamo una grande squadra sarà comunque la prima di due partite, ancora non è una sfida decisiva. Dovremo essere disciplinati sul piano tattico, poi è chiaro che ci vorrà anche ispirazione e buona volontà. Abbiamo superato i playoff, loro sono passati direttamente, ma non possiamo farci influenzare, in Europa è sempre tutto diverso, sono partite da affrontare come se fossero delle finali”.