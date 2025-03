Palladino prima di Panathinaikos-Fiorentina: "Partita importantissima, gioca Terracciano. Su Kean..."

Dopo le tre sconfitte consecutive, la Fiorentina vuole dare continuità alla vittoria casalinga contro il Lecce e ha l'opportunità di farlo in Europa . Andata degli ottavi di finale di Conference League in Grecia contro il Panathinaikos per i viola. Raffaele Palladino , nella conferenza stampa alla vigilia della sfida, ha svelato qualche indicazione sulla formazione: "Gioca Terracciano. È un grande portiere, un grande uomo. Io credo in lui, la società crede in lui. Questo avvicendamento è venuto in maniera natuarale, Pietro all'inizio giocava in campionato e David in Coppa. Abbiamo due portieri forti e un giovane di prospettiva come Martinelli".

Fiorentina, le parole di Terracciano

Palladino prosegue: "Per me sarà una partita importantissima a livello personale, ma deve esserlo per tutti. Domani è un ottavo di coppa, serve anche per crescere dal punto di vista della maturità. Ci teniamo a questa competizione, domani dobbiamo scendere in campo con grande concentrazione. I nostri avversari hanno giocatori importanti e un buon allenatore. Ma noi siamo venuti qua con personalità, dobbiamo essere maturi e fare una prestazione di coraggio. Ad ora siamo super concentrati sull'andata. Servirà il giusto approccio, ci è capitato spsso di non avere il giusto approccio in Coppa. Non dobbiamo commettere l'errore di entrare "leggeri" perché sarà una gara difficile". Per la Fiorentina torna tra i convocati anche Kean dopo il trauma cranico: "Ha superato quello che gli è successo a Verona. È a disposizione, domani sceglierò chi scenderà in campo".