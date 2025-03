Palladino dopo il ko della Fiorentina: "Approccio sbagliato nella ripresa, ho parlato alla squadra"

La Fiorentina ha perso la gara d'andata degli ottavi di finale di Conference League . In Grecia, a vincere è stato il Panathinaikos per 3-2 . La squadra toscana ha incassato due gol nei primi venti minuti, mentre la terza rete è arrivata dopo dieci minuti dal fischio d'inizio della ripresa. Un fatto che non ha gradito Raffaele Palladino . Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore ha parlato nel post-partita: " Non possiamo reagire sempre dopo aver subito uno schiaffo" .

Palladino dopo Panathinaikos-Fiorentina: "Dobbiamo migliorare negli approcci"

Raffaele Palladino è apparso nervoso riguardo un aspetto al termine della partita: l'approccio. "Abbiamo fatto un buon primo tempo, nonostante un approccio che non volevamo. Abbiamo preso due gol prima di una grande reazione, li abbiamo messi in difficoltà. Inspiegabilmente c'è stato un approccio sbagliato anche nel secondo tempo. Sono dispiaciuto". Al punto che l'allenatore ha deciso di fare una cosa dopo il triplice fischio: "Ho parlato alla squadra a fine gara, di solito non lo faccio mai, ma questa volta era doveroso. Dobbiamo migliorare l'approccio alla partita: non possiamo reagire sempre dopo aver subito uno schiaffo. Non può accadere più. Sto cercando di trovare la chiave giusta per migliorare questo aspetto. Tante cose le abbiamo messe a posto, adesso c'è da sistemare questa". Palladino ha provato a dare una spiegazione: "Non dipende da un aspetto tecnico-tattico, ma anche da come si entra in campo, con che mentalità, con che aggressività, con che ardore. Sapevamo di venire in uno stadio caldo. Troppe volte abbiamo sbagliato approccio, devo lavorarci tanto". Nonostante ciò, c'è fiducia per il ritorno: "Non è finita, c'è il ritorno, la squadra è delusa ma carica".