Fiorentina, Beltran: "Siamo entrati addormentati nel secondo tempo"

Andata degli ottavi di finale di Conference League amara per la Fiorentina: in Grecia vince il Panathinaikos per 3-2 . Decisivo, in negativo, l'approccio sbagliato da parte della squadra toscana, che ha fatto arrabbiare Palladino . Dopo aver preso due gol nei primi venti minuti, Beltran e Fagioli avevano permesso di raggiungere il pareggio, prima della rete decisiva di Tete dopo dieci minuti dall'inizio della ripresa. Al termine della partita, il numero 9 della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo partiti male".

Beltran: "Siamo rientrati addormentati"

"Siamo partiti male, poi abbiamo avuto una grande reazione giocando molto bene". Così ha commentato Lucas Beltran, autore del gol del momentaneo 2-2. L'attaccante ha proseguito: "Purtroppo, nel secondo tempo siamo entrati addormentati. Dobbiamo migliorare questo aspetto, succede spesso". Maggiormente critico l'attaccante: "Dobbiamo essere consapevoli che questa è una competizione europea, troppo importante per noi, per la gente, per la città e per la società: dobbiamo giocare tutte le partite come se fosse l'ultima". Beltran ha detto come può aiutare la squadra: "Posso trasmettere sempre la voglia di vittoria, di volere di più, di entrare subito in partita. Perché altrimenti succedono queste cose e dopo non è facile rimontare questo risultato."