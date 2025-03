Fiorentina inquieta, tutti i nodi da risolvere: i tre casi che agitano Palladino

Inter, Roma, Lazio: una partita più soddisfacente dell’altra. Squadre che non mollano un centimetro e che si impongono. Tutto il contrario della Fiorentina. Il verdetto italiano dell’andata degli ottavi europei ha messo in risalto la grande distanza tra i viola e le sue compagne di avventura nelle coppe: da Atene è rientrata a Firenze una squadra ancora in preda alle proprie paure e ai propri limiti. Quando la stagione entra nella sua parte conclusiva, la Fiorentina è sempre alle prese con dei pesanti problemi irrisolti. La mancanza di gioco di cui viene accusata la gestione Palladino nasce anche da queste lacune, caratteriali e tecniche, che la squadra si porta dietro da tempo e che un mercato di riparazione di ottimo profilo non ha fin qui... riparato. Oggi definire la Fiorentina è un’opera ardua : non sai mai cosa ti aspetta. Ma le fiammate vincenti come le roboanti vittorie a Lecce e al Franchi contro la Roma oppure il capolavoro con l’ Inter oppure la serie di 8 vittorie consecutive in campionato sembrano ormai merce rara. I viola sono attesi da un ciclo di ferro: Napoli, il ritorno col Panathinaikos, poi Juve, Atalanta, Milan. Paradossalmente, contro le grandi la Fiorentina ha ottenuto finora i risultati migliori e questo potrebbe essere di buon auspicio. Però ciò che abbiamo visto ad Atene (e nelle partite precedenti) lascia dei grandi dubbi. Tocca a Palladino, il primo responsabile, risolvere i problemi. Ma tocca anche alla squadra dare sostanza a quelle che restano spesso solo delle intenzioni.

Fiorentina e le dormite che annientano

Lucas Beltran è stato molto diretto al termine della gara col Panathinaikos: «Nella ripresa siamo partiti addormentati». Luca Ranieri altrettanto: «Un inizio di partita disastroso. Nel secondo tempo siamo di nuovo entrati mosci». Due ammissioni forti. E inquietanti a questo punto della stagione. Che fanno a pugni però con ciò che aveva detto Palladino alla vigilia sul piano caratteriale: «Voglio un avvio violento, voglio coraggio. In Europa spesso siamo andati sotto e abbiamo sofferto. Non dovrà succedere». Se fossimo a fine agosto-inizio settembre il problema sarebbe forse limitato, magari figlio di una conoscenza fra tecnico e squadra da affinare. Ma siamo quasi alla metà di marzo e certi corti circuiti rendono tutto più complicato e gettano una luce sinistra sulla Fiorentina. Non è confortante vedere che una squadra non proietta in campo le direttive e i comandi del proprio allenatore, che alla fine usa un’altra parola forte: «Inspiegabile». Il punto è capire perché succede questo. Non possiamo pensare che nell’intervallo della sfida con il Panathinaikos il tecnico non abbia dato delle indicazioni chiare ai propri giocatori, come aveva fatto in sala stampa il giorno prima e come lo sviluppo della partita chiedeva in modo chiaro. E allora perché la Fiorentina è tornata in campo addormentata, come dice Beltran? I casi sono tre: o la squadra non riesce a fare propri i comandi del tecnico o non ne ha la forza oppure Palladino non ha ancora trovato la chiave giusta per trasmettere i suoi concetti al gruppo. In tutti e tre i casi, comunque, è un problema. Forse uno dei più urgenti al momento, da risolvere con un chiaro confronto tra squadra e allenatore. Partite perfette e belle ce ne sono state, ma quelle imperfette finora sono state la maggioranza.