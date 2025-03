Kean manda un messaggio dopo il ko di Napoli: "Non seguire la vendetta..."

FIRENZE - Terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina , battuta 2-1 al ' Maradona ' dal Napoli . La squadra di Palladino , sotto 0-2, aveva accorciato le distanze con Gudmundsson senza però riuscire a riacciuffare gli azzurri di Conte . Un ko pesante per i Viola che scivolano all'ottavo posto in classifica, superati anche dalla Roma corsara al Castellani con l' Empoli : dopo il ko di Napoli , Moise Kean ha postato un' enigmatica storia social che sta facendo discutere i tifosi.

Kean lancia un messaggio dopo la sconfitta con il Napoli

L'ex attaccante del Psg e della Juventus, alla seconda presenza consecutiva da titolare dopo il trauma cranico sofferto al Bentegodi nella partita con il Verona, pubblica sul proprio profilo Instagram una frase eloquente sul suo momento e quello della squadra: "Non seguire la vendetta. Lascia che il tempo scorra, il karma corregga e l'universo sia umile". La citazione, presa in 'prestito' dall'attaccante classe 2000, appartiene alla religione rastafariana. Kean si lascia quindi l'ultimo ko alle spalle, caricandosi in vista del decisivo appuntamento di giovedì 13 marzo quando la 'sua' Fiorentina sfiderà al 'Franchi' il Panathinaikos nel match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Si riparte dal 3-2 per i greci nel primo round.