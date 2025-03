Joe Barone, l'omaggio da brividi della Fiorentina a un anno dalla morte

Un anno senza Joe Barone. Il 17 marzo scorso il malore, poi due giorni dopo la scomparsa del direttore generale della Fiorentina, mente dietro al Viola Park e alle strutture del nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. Il club gigliato ricorderà Barone - a cui è intitolata anche Villa Viola, che ospita gli uffici della presidenza e della direzione - con una messa, che si terrà lunedì 17 marzo alle 18.30 presso la cappella S. Caterina del Viola Park. Per dare modo a tutti i tifosi di seguire l’evento, la Messa sarà anche diffusa attraverso lo schermo dello stadio Curva Fiesole del centro sportivo. I cancelli per l’ingresso apriranno a partire dalle 17:30. "La Messa sarà un momento di raccoglimento e preghiera per onorare la sua memoria e per ricordare l’uomo, lo sportivo e il dirigente che ha segnato un’epoca della Fiorentina - si legge nel comunicato diffuso dal club - La famiglia Barone e la Fiorentina ringraziano fin da ora tutti coloro che vorranno partecipare a questo momento di ricordo e di affetto".