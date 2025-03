Kean: “Fiorentina in Conference? Non parliamo delle finali perse”

Kean: "Conference? Meritiamo di andare lontano"

Impossibile non parlare degli obiettivi in Conference League della Fiorentina: "Delle due finali perse non parliamo quasi mai. Le vecchie ferite non ti aiutano. Spero che andremo lontano: siamo un grande gruppo, lo meritiamo". Una stagione estremamente prolifica per l'attaccante italiano: 15 gol in campionato, 1 in Conference League e 1 in Coppa Italia: "Firenze mi ha mostrato tanto calore appena sono arrivato. Questo ti fa sentire bene, soprattutto se sei come me e hai avuto problemi in passato. I tifosi pagano così tanto per venire a vederti allo stadio e quindi vogliamo fare spettacolo,assicurarci che si divertano". Nessuna voglia di fermarsi però per Kean: "I primi mesi stanno andando abbastanza bene. So che posso fare di più. Siamo una grande squadra e questo significa molto. Avere un gruppo di persone come quello che abbiamo in questa stagione alla Fiorentina ti dà molto, ed è quello di cui avevo davvero bisogno".

"Musica? Essere bravo a fare due cose è un dono"

Alla carriera di calciatore, Kean nell'ultimo periodo sta affiancando quella da musicista: "La musica è iniziata per me quando ero piccolo. Giocavo a calcio e gareggiavo in battaglie rap con gli altri ragazzi. Col tempo ho capito molte cose, non ultima che se sei bravo in due cose, è un dono. Molte persone hanno una certa carriera, ma sono brave anche in qualcos'altro. Voglio anche condividere il messaggio che puoi fare tutto ciò che vuoi nella vita".