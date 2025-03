Fiorentina, Palladino felice: "Ora ho capito qual è il nostro problema..."

FIRENZE - Sulla graticola da settimane per il calo di rendimento della sua Fiorentina, Raffaele Palladino stasera può sorridere per la qualificazione ai quarti di Conference League. Pur soffrendo nel secondo tempo, i suoi ragazzi hanno battuto 3-1 il Panathinaikos, eliminandolo agli ottavi: "È una notte molto bella per noi, non so se è la partita della svolta, ma ci serviva una serata così - le parole dell'allenatore della Fiorentina a Sky - ringrazio i tifosi che ci hanno spinto con grande energia, ringrazio i ragazzi che hanno dato tutto per la maglia, per la società e per loro stessi. E' una notte bella e la meritavamo. La Fiorentina può continuare così, abbiamo bisogno di continuità".