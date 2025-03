Fiorentina, tifoso d'eccezione in tribuna: Batistuta ospite speciale contro la Juve

La Fiorentina domina al Franchi contro la Juventus di Thiago Motta che non riesce a constrastare il piano gara preparato da Palladino. Supporters viola in estasi e tra loro c'è un anche tifoso d'eccezione che si sta godendo la partita ancora di più. Infatti sulle tribune del Franchi, c'è Gabriel Omar Batistuta a osservare da vicino lo spettacolo dei "suoi" viola. L'attaccante argentino è stato pescato dalle telecamere sugli spalti dello stadio di Firenze per il big match contro la squadra di Thiago Motta.