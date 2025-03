Gudmunsson esulta dopo la Juve, De Gea scherza: "Continua a segnare gol di m..."

"Albert is back!" i compagni celebrano Gudmundsson

Quello di De Gea non è però l'unico commento di un compagno di squadra di Gudmundsson. Nicolò Fagioli, protagonista con due assist (uno proprio all'islandese), ha pubblicato due emoticons, un fuoco e gli occhi a forma di cuore. Anche Robin Gosens, che con una sua rete ha aperto le marcature, ha scritto: "Albert is back!". Quindi Richardson ha scritto: "Il mio giocatore!" con annesso cuore viola e cilindro da prestigiatore. Per Gudmundsson si tratta della seconda rete in pochi giorni, dopo quella segnata al Panathinaikos.