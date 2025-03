Kean, tra Spalletti e Palladino c'è il rap: cosa ha pubblicato

Meno tre a Fiorentina-Atalanta e prime prove tecniche dell'undici anti-Dea. Ieri primo allenamento al Viola Park per gli otto reduci dagli impegni con le nazionali. Da un galvanizzato Moise Kean , fresco di doppietta in casa della Germania e pronto a lanciare il suo nuovo singolo da rapper (si chiama "Bombay" ed è uscito alla mezzanotte di oggi), fino a quello che dovrebbe essere il suo partner d'attacco, Albert Gudmundsson (due gare da titolare al rientro con l'Islanda dopo un anno di esclusione dalle convocazioni). Nessun grosso acciacco o problema in vista di una gara in cui Palladino dovrebbe dar continuità al blocco che tra Panathinaikos e Juventus ha raddrizzato in quattro giorni la stagione viola. E quindi difesa a tre, con un unico grande ballottaggio - il solito, Comuzzo- Pablo Marì - da sciogliere nelle prossime settantadue ore. Anche Adli sembra aver recuperato dopo l'infortunio alla caviglia. L'unico indisponibile rimane Andrea Colpani, che anche ieri si è allenato a parte rispetto al resto del gruppo.

L'atmosfera per Fiorentina-Atalanta

L'incrocio con l'Atalanta e col grande maestro Gasperini (contro cui non ha mai fatto risultato, quattro sconfitte in quattro precedenti) è un altro snodo cruciale per Raffaele Palladino. E, per quanto successo negli ultimi anni, Fiorentina-Atalanta rimane un big match, anche per la rivalità che si è creata tra il pubblico di Firenze e il club bergamasco. Nella fattispecie per i trascorsi rugginosi proprio con Gian Piero Gasperini, che domenica però non sarà in panchina perché squalificato. Nonostante l'assenza del grande "nemico" il Franchi dovrebbe rispondere presente per quanto possibile. Solite limitazioni dovute ai cantieri all'interno dell'impianto, ma già più di 18mila biglietti venduti, con la sensazione che si possa arrivare senza troppe difficoltà a scavallare i 20mila e la speranza di replicare il sold out visto contro la Juventus (fissato a poco più di 23mila presenze).