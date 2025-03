Fiorentina, come sta Zaniolo? Prima del matrimonio ritrova l'ex squadra

Zaniolo indietro

I sei spezzoni di gara collezionati in viola sono pochi per dare un giudizio netto sull'operazione fatta, ma il numero diciassette è sembrato ancora ingolfato fisicamente, all'eterna rincorsa di ciò che era stato prima dei due gravi infortuni del 2020 (doppia rottura del crociato). Cinque anni dopo, è un calciatore diverso, per potenzialità e attitudine. Il problema di Zaniolo, per molti, è il ricordo di Zaniolo, qualcosa che condiziona i più in giudizi e aspettative. Ha provato a fare un passo indietro, da Bergamo a Firenze ma per adesso a Raffaele Palladino non è riuscita la stessa magia fatta con un altro ex ragazzo d'oro come Moise Kean, di cui adesso Zaniolo è di fatto il sostituto.

La prima da ex

Nonostante abbia giocato l'ultima da titolare (contro il Lecce, un mese fa) proprio in quella posizione, il ruolo di centravanti ha dimostrato più volte di non digerirlo. Una posizione in cui lo ha provato anche Gian Piero Gasperini: tra i due non è mai scattata la scintilla, anche per alcune esultanze del dieci nerazzurro giudicate un po' troppo sopra le righe. Il riferimento va soprattutto alla rete segnata il 2 dicembre scorso all'Olimpico contro la Roma con conseguente festeggiamento scatenato in faccia ai suoi ex tifosi. "Ha riacceso gli avversari, non va bene" aveva detto il Gasp a proposito di quello episodio e di un altro gol segnato con l'Atalanta da Zaniolo, a Cagliari. Parole che il classe '99 avrà immagazzinato. E se Firenze è città del contrappasso dantesco, Palladino potrebbe pensare proprio di scatenare l'ex dell'incontro domenica, con la volontà di vedere cosa potrebbe succedere in caso di gol: sarebbe il primo in viola, con la Dea ne ha realizzati 3 (e tre assist) in poco più del doppio del tempo (564 minuti in maglia Atalanta, 262' con la Fiorentina, ancora nessun contributo sotto porta).

Il contratto di Zaniolo: la situazione

Difficile vederlo dal primo minuto, ma il numero diciassette potrebbe essere l'arma a partita in corso, magari per dar fiato a uno tra Kean e Gudmundsson. Una cosa è certa: l'incrocio col suo passato sarà importante anche per capire quanto ancora Palladino e la società vogliano puntare su di lui. Zaniolo è ancora un calciatore del Galatasaray, c'è un obbligo di riscatto fissato a 15 milioni e mezzo (più 2 milioni di bonus aggiuntivi). L'obbligo è condizionato e scatta al raggiungimento del 60% delle presenze in viola (contando come totale solo le partite disputate da febbraio in poi e considerando solo presenze da più di 30'). Per adesso Zaniolo ha all'attivo solo tre gettoni da più di 30' su 9 partite totali. Con almeno 11 gare davanti (potrebbero essere 14 in caso di finale di Conference) per rimanere a Firenze il suo minutaggio dovrebbe crescere molto.