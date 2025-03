Fiorentina, Palladino: "De Gea e Kean stanno bene qui". Sul futuro di Zaniolo...

La Fiorentina è pronta a dare di nuovo il via al campionato. Dopo la sosta per le nazionali, la squadra toscana riprende il cammino forte del successo per 3-0 contro la Juventus. Domenica 30 marzo, alle 15:00, la squadra toscana ospiterà l'Atalanta. Raffaele Palladino ha parlato nella conferenza stampa dell'antivigilia della partita. "La squadra sta facendo un grande lavoro e mi dà tanta fiducia . Ha voluto fissare degli obiettivi , ma questi rimangono dentro lo spogliatoio. Possiamo giocarcela con tutti".

Palladino su Zaniolo: "Non abbiamo parlato del futuro. De Gea e Kean stanno bene"

Proprio nel corso degli impegni delle nazionali, Moise Kean ha trovato due gol nel 3-3 dell'Italia in casa della Germania. "I meriti vanno dati al ragazzo per tutto quello che ha fatto e per il percorso che si è costruito. Ha ambizione e maturità, può crescere ancora: è il presente e il futuro della Nazionale". Palladino ha parlato quindi del futuro sia di Kean che di De Gea: "David e Moise stanno molto bene qui, venivano da situazioni particolari e hanno trovato amore e fiducia. Poi sceglieranno i ragazzi". Mentre su Zaniolo: "Non abbiamo parlato del futuro. Sono sicuro che farà un ottimo finale di stagione". Gudmundsson sarà protagonista: "E' un giocatore fenomenale che sposta gli equilibri. Il feeling è ottimo, credo sia nell'uomo che nel calciatore", Nella prossima partita affronterà Gasperini: "Per me è un maestro, ho visto con lui il calcio in maniera diversa e ha rivoluzionato il calcio italiano".