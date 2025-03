FIRENZE - Fiorentina, Kean ti fa bella. Dopo il brillante successo ottenuto contro la Juventus, la squadra di Palladino si ripete contro l’Atalanta di Gasperini: il successo di misura non fotografa appieno l’andamento della partita, un cui la formazione viola ha sfiorato ripetutamente il raddoppio certificando una supremazia. Netta. Grazie a questa vittoria i toscani in classifica agganciano la Lazio a 51 punti, consolidano l'ottavo posto e restano pienamente in corsa per un piazzamento europeo. Sognando la Champions.

Kean la sblocca prima dell’intervallo

Nel primo tempo le due formazioni offrono una buona performance, Fiorentina e Atalanta approcciano con intensità e agonismo, ma le emozioni scarseggiano. I padroni di casa appaiono più centrati, la squadra di Gasperini si concede qualche distrazione di troppo che alla fine pagherà a caro prezzo. Portieri inoperosi, difese quadrate, attaccanti non troppo ispirati. La partita si sblocca allo scadere del primo tempo, quando tutto lasciava presagire un primo tempo a reti bianche: l’Atalanta sbaglia in fase di impostazione, Hien ha un controllo maldestro sull’appoggio all’indietro di De Roon, Kean gli porta via la palla, si invola verso Carnesecchi e lo infila con un preciso destro in diagonale.

Una ripresa a senso unico

Nel secondo tempo l’Atalanta non dà segni di ripresa, mentre la Fiorentina va ripetutamente vicina al bersaglio. In avvio Gudmundson fallisce clamorosamente il raddoppio a tu per tu con il portiere ospite, poco dopo Carnesecchi interviene su un destro di Fagioli indirizzato sul palo più lontano. L’egemonia dei padroni di casa è dominante, Kean si conferma una minaccia costante; Carnesecchi deve uscire in extremis per anticipare il centravanti che successivamente calcia con il destro dal limite sfiorando l’incrocio dei pali. L’unico squillo dell’Atalanta è di De Ketelaere, ma il suo sinistro in diagonale lambisce il palo alla sinistra di De Gea. La Fiorentina replica in maniera istantanea con Ranieri, Carnesecchi compie un intervento risolutivo sul difensore che vanifica un’opportunità monumentale.

Fiorentina-Atalanta, il tabellino