Commisso: "Fiorentina in Champions? Ci credo e difenderò sempre Palladino. In pochi come Kean" 

Dopo aver assistito alla bella vittoria al Franchi della sua Fiorentina contro l'Atalanta , Rocco Commisso si è seduto anche sulle tribune dello stadio dei Pini per la finale della Viareggio Cup tra i viola e il Genoa, terminata con la vittoria dei rossoblù per 1-0. Il presidente ha coccolato i più giovani e si gode l'ottimo momento della prima squadra. Queste le se parola da Viareggio: " Vittoria contro l'Atalanta molto emozionante . Quattro partite fa dissi che avrei parlato io ai ragazzi e l'ho fatto dall'America e infatti poi le abbiamo tutte vinte, sono molto contento di questo".

Commisso: "Credo nella qualificazione in Champions"

Queste le parole del presidente del club: "Raggiungere la Champions League? Io ci credo, tempo fa ho detto che voglio fare meglio dell'anno scorso. Palladino? Lo difenderò sempre. Ci sono pochi calciatori come Kean, ieri ha fatto una grandissima partita e un grandissimo gol. Alcuni erano arrabbiati che non abbiamo fatto il secondo gol, ma io sono contento comunque. Abbiamo due-tre ragazzi che si sono riabilitati e ieri mancavano elementi come Colpani e Gosens". Commisso ha avuto parole positive anche per la formazione giovanile guidata da Marco Capparella: "Dall'America ho seguito tutte le partite della qualificazione sono stati bravi. Peccato per la sconfitta, ma hanno dato tutto".