Fiorentina, la corsa per l'Europa passa lontano da Firenze: tutte le tappe

Domani sera la Fiorentina giocherà contro un avversario in difficoltà ma pur sempre di assoluto livello come il Milan . Secondo transfermarkt.it la squadra rossonera vanta la terza rosa più costosa d’Italia: 523,50 milioni di euro, dietro a Inter (663,80 milioni) e Juventus (623,20 milioni). I viola occupano la nona posizione di questa speciale classifica, contando su un valore di 281,80 milioni. Una differenza di oltre 200 milioni tra il club di Rocco Commisso e quello di RedBird . Eppure c'è la sensazione che la squadra di Raffaele Palladino possa avere la meglio a San Siro, conscia del proprio stato di forma esaltante. Un sentore alimentato dai fatti, visto che, al di là del Napoli, i viola hanno piegato tutte le big della Serie A tra cui lo stesso Milan. Però al Franchi. Un dato da non sottovalutare, nel senso che l'unica avversaria di alta classifica battuta dalla Fiorentina in trasferta è stata la Lazio. In ordine di tempo, Moise Kean e compagni si sono imposti con Lazio, Milan, Roma, di nuovo Lazio (all'Olimpico), Inter, Juventus e Atalanta. Adesso è il momento di affermarsi anche in trasferta, e per farlo servirà l'atteggiamento avuto in casa. Il tecnico viola dovrà essere bravo a "esportare" la squadra del Franchi pure altrove, un po' come è stato fatto lo scorso 26 gennaio all’Olimpico contro i biancocelesti di Marco Baroni.

Fiorentina ammazzagrandi in casa

Analizzando solo il campionato casalingo, la classifica colloca i ragazzi di Palladino al terzo posto con 33 punti dopo sedici giornate. Meglio dei viola soltanto Inter (36) e Napoli (35). Al Franchi la Fiorentina ha conquistato 10 vittorie e 3 pareggi, subendo 3 sconfitte, con una media di 2 punti a partita. Quindi, se i viola avessero tenuto questo ritmo dall’inizio della stagione sia in casa che fuori, la proiezione dei punti in classifica direbbe quota 76, in una posizione decisamente alta, valida per la qualificazione in Champions League (l'Atalanta l'anno scorso si è qualificata in Champions con 69 punti arrivando quarta). O forse addirittura per qualcosa di più...

La tendenza in trasferta

Tra le mura avversarie la Fiorentina è invece un po’ più statica. La graduatoria che evidenzia i punti conquistati fuori casa dice che i viola occupano il decimo posto a quota 18 per un totale di 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. A onor del vero le gare in trasferta finora sono state 14, due in meno rispetto alle sfide giocate in casa. Ma Palladino viaggia a una media di 1,3 punti a partita quando è chiamato a m isurarsi lontano dal Franchi, quindi esaminando una proiezione che contempli un trend del genere la squadra toscana, a fine anno, si ritroverebbe con appena 49 punti. Questo significa banalmente che è necessaria una marcia in più negli scontri esterni.

Il finale di stagione dei viola di Palladino

Insomma, serve l'acuto a San Siro per sbloccare una trend deficitario in trasferta. Anche perché tra meno di due mesi sarà finita la stagione, dunque nelle prossime otto sfide (di cui cinque lontano dal Franchi) la Fiorentina dovrà provare a rosicchiare punti alle squadre che la precedono in classifica così da sperare in un posizionamento che le dia la matematica certezza di giocare le coppe eu ropee anche il prossimo anno. A prescindere da quanto accadrà in Conference League, dove comunque l'obiettivo resta quello di raggiungere la finale di Breslavia. Ma, come dice Palladino, testa al prossimo incontro: in questo caso Milan-Fiorentina per dimostrare di poter battere le grandi del calcio italiano anche in una condizione ambientale ostile.