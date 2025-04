Gosens, problema al piatto tibiale: per la Fiorentina il rientro è incerto

FIRENZE - «Perché non c’è Gosens?». Quattro parole per una domanda che è passata di bocca in bocca al Franchi quando sono state comunicate le formazioni ufficiali a un’ora da Fiorentina-Atalanta. Legittima: l’esterno tedesco, in forma super, veniva dal gol segnato alla Juventus nel turno precedente (e prima ancora da ben tre assist serviti nella doppia sfida con il Panathinaikos, con un paio di clamorosi recuperi a salvare altrettanti gol davanti alla porta di De Gea), non era stato convocato in Nazionale durante la sosta, e insomma tutti se l’aspettavano in campo. «Per una contusione al ginocchio nell’allenamento di rifinitura», la risposta che sembrava (abbastanza) rassicurare. Invece, dopo l’Atalanta, Gosens ha saltato anche il Milan, salterà dopodomani il Celje e domenica il Parma. Poi, si vedrà.

Gosens e il rientro con il Cagliari: il piano

«Robin Gosens sta effettuando un protocollo conservativo di recupero a seguito di un trauma occorso al ginocchio destro durante l’allenamento di rifinitura di sabato 29 marzo. La gestione dell’edema osseo del piatto tibiale, concordata con il Prof. Finck, sta proseguendo regolarmente e il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni». Il comunicato di ieri pomeriggio del club sposta il problema dal ginocchio al piatto tibiale, ma conferma che il rientro non è a breve: anche giovedì nella settimana pre Milan era stato fatto un tentativo («proviamo a recuperare Gosens», aveva detto Palladino in conferenza stampa), ma la mancata convocazione il giorno successivo ha riproposto il guaio in tutta la sua complessità. Fino alla nota da parte della Fiorentina che sdogana in automatico l’assenza del calciatore almeno per le prossime due gare: il ritorno con il Celje è tra nove giorni, forse pochi, intanto l’obiettivo realistico diventa il Cagliari nel posticipo in Sardegna di lunedì 21.

Anticipare i tempi: Gosens ci prova

Gosens cercherà di anticipare i tempi, questo è sicuro, e nulla c’entra l’esigenza di giocare più partite possibili per far scattare il riscatto al 60 per cento di presenze personali sul conto totale, perché la Fiorentina ha già deciso, mentre c’entra tanto il vantaggio per Palladino di poter contare su un “terzino” da ben cinque gol e otto assist in stagione. «Qualche volta la vita ti mette davanti a difficoltà inaspettate. L’infortunio non ci vuole mai, ma in questo momento della stagione fa ancora più male. Ci provo in ogni modo di sistemarmi al più presto e tornare in campo. E nel frattempo faccio il tifo per i miei ragazzi. Forza Viola». Garantisce Robin.