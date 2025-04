Palladino: "Io vivo per la Fiorentina, vogliamo un gran finale di stagione"

"Affrontiamo un clima caldo in questo stadio. Il Celje ha qualità, è imbattuta in casa. Sarà una partita complicata contro una squadra allenata bene. Sono campioni in carica dello scorso anno, ma l'abbiamo studiata bene e quindi siamo preparati. Noi vogliamo passare questo turno perché è nelle nostre qualità e nella nostra ambizione". Così Raffaele Palladino , tecnico della Fiorentina , a Sky Sport, alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Conference League , contro gli sloveni del Celje . "Se ci sentiamo favoriti? Queste cose non ci devono toccare. In Conference tutte le squadre contro di noi hanno sempre giocato alla morte, con grande energia e voglia di batterci e quindi anche domani sarà così - ha aggiunto -. Ci aspettiamo sicuramente una partita difficile con uno stadio pieno e noi non vogliamo pensare ad altro. Ma solo a fare una grande prestazione nelle due partite. Vogliamo passare il turno".

Palladino: "Io vivo per la Fiorentina"

Concentrato sul presente, Palladino assicura che non pensa ad altro. "Io vivo per la Fiorentina, in questo momento per me è tutto, io e il mio staff stiamo dando il massimo. Ci sono state difficoltà, ma le abbiamo superate insieme e stiamo dando valore a giocatori che non avevano avuto continuità , per me è un anno molto bello, sono felice di essere qui a Firenze, vogliamo dare tutto per la Fiorentina, vogliamo fare un gran finale di stagione perché abbiamo le qualità per farlo". Dal punto di vista tattico, Palladino ha cambiato diverse volte la sua squadra. "Siamo stati bravi a cambiare i principi di gioco durante l'anno, la bravura di un allenatore non è focalizzarsi solo su un sistema, ma quello di trovare il vestito migliore per i giocatori che ha a disposizione. Siamo stati bravi a cambiare in base a quello che è successo, dopo il mercato e per quanto accaduto a Bove".