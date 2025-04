Fiorentina, i convocati di Palladino per il Celje: torna Gosens

Dopo il 2-1 della gara d'andata in Slovenia, con qualche brivido finale sventato da De Gea, la Fiorentina torna al Franchi per chiudere la pratica Celje. I viola sono a un passo dalla terza semifinale di Conference League consecutiva, alla prima esperienza in Europa per Raffaele Palladino. Al prossimo turno con ogni probabilità ci sarà il Real Betis, ma i viola pensano solamente al ritorno dei quarti di finale. Partita per la quale l'allenatore potrà contare sul ritorno importante di Robin Gosens.