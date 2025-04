La Fiorentina vola in Spagna per la Conference, il post con Pieraccioni diventa virale

La Fiorentina per la terza volta consecutiva è in semifinale di Conference League. Dopo aver eliminato il Celje, con più problemi del previsto e qualche tensione tra i due allenatori, la squadra di Palladino si giocherà un posto in finale contro il Betis di Pellegrini. L'andata della sfida è in programma per l'1 maggio al Benito Villamarin e per promuovere la trasferta a Siviglia la Fiorentina sui social ha postato un'iconica scena del film cult di Pieraccioni, grande tifoso viola, "Il Ciclone".